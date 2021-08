Bielefeld (ots) - Nach dem TV-Triell übt Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus scharfe Kritik an SPD und Grüne für deren Haltung zu einem möglichen rot-rot-grünen Bündnis. "Es ist erschreckend, dass weder Olaf Scholz noch Annalena Baerbock eine Koalition mit den Linken ausschließen", sagte Brinkhaus dem Medienportal nw.de der in Bielefeld erscheinenden "Neuen Westfälischen" (Montag). Union-Kanzlerkandidat Armin Laschet hat Brinkhaus nach dem TV-Triell einen "souveränen und engagierten Auftritt" attestiert. Die parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen im Bundestag, Britta Haßelmann, sieht die Grünen nun wieder auf Augenhöhe mit ihren Mitbewerbern. "Nach diesem Triell ist alles drin", sagte Haßelmann der "Neuen Westfälischen". Es habe sich gezeigt, so Haßelmann, dass es drei Kandidaten gibt, aber zwei Richtungen: Ein Weiter-so oder ein Aufbruch und eine bessere Politik.



Pressekontakt:



Neue Westfälische

News Desk

Telefon: 0521 555 271

nachrichten@neue-westfaelische.de



Original-Content von: Neue Westfälische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/65487/5006312

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de