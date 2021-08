Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Rentenmarkt stand auch zum Ende der letzten Woche zunächst unter Abgabedruck, konnte sich jedoch im Tagesverlauf stabilisieren, so die Analysten der Helaba.Ein kräftiger Anstieg des PCE-Deflators habe belastet, ebenso wie die Tapering-Diskussion bei der FED. Zudem hätten sich hierzulande die Notierungen an den Aktienbörsen stabilisiert. Alles in allem könne keine Entwarnung gegeben werden, auch mit Blick auf die markttechnische Verfassung des Bund-Futures (ISIN DE0009652644/ WKN 965264). ...

