Linz (www.anleihencheck.de) - Nahezu alle Industrienationen machen sich Sorgen über die steigende Inflation und diskutieren darüber, ob die Tendenz nachhaltig oder nur vorübergehend ist, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Schweden stelle hier eine Ausnahme dar. Der Zielwert der Notenbank sei mit 2% definiert. Die Inflationsdaten vom Juli lägen bei moderaten 1,4%, ohne den Faktor Energie sogar nur bei +0,5%. Von Preisdruck keine Spur. Positiv habe sich in den letzten Monaten die Arbeitslosenrate entwickelt. So sei der Wert von 10,3% auf 8,0% im Juli gefallen. Die BIP-Daten vom Freitag würden, mit einem Plus 9,7% zum Vorjahrsquartal, ein erfreuliches und stabiles Wachstum zeigen. Die Prognosen diverser Volkswirte lägen im Mittel für 2021 bei 4,0% und für 2022 bei 3,4%. ...

