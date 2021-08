Bonn (www.anleihencheck.de) - Die Erzeugerpreise in Deutschland stiegen im Juli um 10,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, so die Analysten von Postbank Research.Am stärksten hätten zum Preisanstieg Vorleistungsgüter wie Holz oder Metalle, Energie und Stahl beigetragen. Währenddessen habe der ifo-Geschäftsklimaindikator hierzulande angesichts von Versorgungsengpässen und Sorgen um steigende Infektionszahlen mit 99,4 ein 3-Monats-Tief erreicht. Die Erwartungen von 100,4 seien somit deutlich verfehlt worden. Derweilen bewege sich die Stimmung im Euroraum nach wie vor auf einem hohen Niveau. Im August habe der konsolidierte Einkaufsmanagerindex bei 59,5 Punkten erreicht (nach 60,2 Punkten im Juli). Während sich die Stimmung im Dienstleistungssektor mit 59,7 Punkten kaum verändert gezeigt habe, habe sie sich in der Industrie mit 61,5 Punkten etwas deutlicher verschlechtert (62,8 im Juli). Jenseits des Atlantiks habe eine Umfrage der Federal Reserve ergeben, dass 80 Prozent der befragten Firmen in den USA im Dienstleistungsbereich (bzw. 88 Prozent in der Industrie) momentan Schwierigkeiten sähen, ihre ausgeschriebenen Stellen auch tatsächlich zu besetzen. ...

