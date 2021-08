Der seit Ende September börsennotierte Wohnwagen- und Reisemobil-Hersteller Knaus Tabbert AG hat angekündigt, seine Produktionskapazitäten bis 2025 von derzeit rund 30.000 auf über 50.000 Einheiten auszubauen, um die hohe Nachfrage in den Kernmärkten langfristig abzusichern. Das kommt an der Börse am Montag gut an.Bis 2025 plant die Knaus-Tabbert-Gruppe über 220 Millionen Euro in den Ausbau der bestehenden ...

