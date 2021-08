Berlin (ots) - Die Politikwissenschaftlerin Andrea Römmele, Professorin an der Hertie School of Governance in Berlin, lobt die Auftritte von Annalena Baerbock (Grüne) und Olaf Scholz (SPD) im Wahl-Triell vom Sonntag. Römmele sagte der "Heilbronner Stimme", Armin Laschet (CDU) habe es hingegen nicht geschafft, das Momentum zu drehen: "Im Gegenteil: die dritte Kandidatin ist wieder zurück im Spiel." Römmele sagte weiter: "Herr Scholz war wie immer - nahe am Scholzomaten. Ruhig, besonnen. Der dunkle Anzug samt dunkler Krawatte wirkte staatsmännisch. Er strahlte Seriösität, Regierungserfahrung aus. Frau Baerbock war frisch, angriffslustig, ganz die Rolle der Oppositionsführerin und teilte auch nach beiden Seiten aus. Herr Laschet ist in die Rolle das Angreifers gerutscht, hat nach allen Seiten ausgeteilt, war aber zu hektisch, guckte auch phasenweise ein wenig zu grimmig und die Angriffe saßen auch nicht immer."



Auch inhaltlich habe "Frau Baerbock durchaus Punkte machen können. Sicher in den Themen, Herr Laschet verhaspelte sich hier zunehmend und hat auch eigene Themen eher über den Angriff gesetzt als selbst. Herr Scholz hat seine ganze Regierungserfahrung im Bund ausgespielt." Auf die Frage, wer besonders staatsmännisch gewirkt habe, antwortete die Politikwissenschaftlerin: "Ganz klar Herr Scholz."



Das komplette Interview unter: https://www.stimme.de/bundestagswahl2021/uebersicht/politologin-baerbock-ist-wieder-zurueck-im-spiel;art143937,4526028



