Ein neuer Player im E-Mobility-Sektor wird bald für frischen Wind am Börsenparkett sorgen. Der unter anderem von Amazon unterstützte Elektroauto-Entwickler Rivian peilt Kreisen zufolge ein IPO an. Das Unternehmen habe in der vergangenen Woche einen entsprechenden Antrag bei der Börsenaufsicht SEC eingereicht.Rivian zielt bei seinem Börsengang auf eine Bewertung von gut 80 Milliarden US-Dollar (etwa 68 Milliarden Euro) ab. Das berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg. Dabei strebe Rivian einen ...

