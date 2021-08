Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv E-Mobilität oder Wasserstoff? Während Elektromobilität im Alltag präsenter ist als der Wasserstoff-Antrieb, könnte an der Börse bald Wasserstoff das Rennen machen. Schließlich war vor zehn Jahren kaum ein Konsument so im Bilde über E-Mobilität wie heute. Wasserstoff trendet gerade auf dem asiatischen Markt. Aber wer macht letztendlich das Rennen an der Börse? Anouch Wilhems von der Société Générale weiß mehr. Er verrät, worauf Anleger jetzt setzen können und wie. Dafür stellt er ein Zertifikat auf den Solactive World Hydrogen Index vor. Wilhelms erläutert die Vor- sowie Nachteile einer Investition, die Konditionen und was Anleger beim Handel beachten sollten.