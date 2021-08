Mit dem ersten Triell der drei Kanzlerkandidat:innen ging der Bundestagswahlkampf in die heiße Phase. Doch das wichtigste Thema wurde überhaupt nicht angesprochen. "Neustart für Deutschland" lautet der Untertitel, mit dem RTL das erste Triell in der Geschichte der Bundestagswahlen versehen hat. Aber gemessen an der Tatsache, dass man sich eines Begriffs bediente, der wie kaum ein anderer an Computer, Soft- und Hardware und IT allgemein erinnert, kam die Digitalisierung als Thema zu kurz. Genau genommen kam sie gar nicht vor. 3 Kandidat:innen, 2 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...