Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Wochenausklang verlief primärseitig ruhig, so die Analysten der Helaba.Nach wie vor stehe der Nachhaltigkeitsbond der japanischen Entwicklungsbank in der Pipeline. Darüber hinaus seien keine Mandatierungen bekannt geworden. Zurückblickend könne festgestellt werden, dass der Markt nach der Sommerpause aufnahmefähig gewesen sei und der Kursrutsch bei den Staatsanleihen nicht zu Verwerfungen in der Spreadlandschaft geführt habe. Das gedeckte Segment glänze ohnehin mit Stabilität und im Bereich der Subs und Supras seien teilweise sogar Einengungstendenzen erkennbar gewesen. ...

