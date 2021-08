München (ots) - Für eine optimale Nährstoffversorgung stehen Frauen mit Kinderwunsch und Schwangeren ab sofort neue Nahrungsergänzungsmittel zur Verfügung: Natalben® Wunsch, Glück und Twin. Jedes Produkt ist für den jeweiligen besonderen Bedarf zusammengesetzt. Bei Kinderwunsch, während der Schwangerschaft und - erstmalig in Deutschland - auch speziell bei einer Mehrlingsschwangerschaft.Vom Beginn des Kinderwunsches bis zum letzten Tag der Schwangerschaft spielt die Ernährung eine Schlüsselrolle für die optimale Entwicklung des Babys. Die neuen Natalben®-Produkte Wunsch, Glück und Twin begleiten Frauen in den verschiedenen Phasen und sind an den jeweiligen Bedarf angepasst. Natalben® gibt werdenden Müttern und Frauen mit Kinderwunsch die Nährstoffe, die sie nach den neuesten wissenschaftlichen Empfehlungen (1) für diesen Weg benötigen.Der Nährstoffbedarf steigt bereits mit dem Kinderwunsch und eine ausreichende Zufuhr an Folsäure über die normale Ernährung ist kaum möglich. Nahrungsergänzungsmittel sind daher wichtig, um Folsäure-Defizite zu vermeiden. Eine Unterversorgung in der Frühphase der Schwangerschaft ist ein Risikofaktor für die Entstehung von Neuralrohrdefekten beim heranwachsenden Fötus.Natalben® Wunsch mit Folsäure und weiteren Vitaminen und Mineralstoffen ist genau auf diesen besonderen Bedarf ausgerichtet. (1)Natalben® Glück mit Folsäure, Jod, Omega 3-Fettsäuren sowie weiteren Vitaminen und Mineralstoffen unterstützt den erhöhten Nährstoffbedarf in der Schwangerschaft.Als einziges Nahrungsergänzungsmittel speziell für Mehrlingsschwangerschaften vereint Natalben® Twin alle wichtigen Nährstoffe wie Folsäure, Eisen, Zink, Vitamin D3 und Omega-3- Fettsäuren, die für diesen Bedarf angepasst sind. Alle drei Produkte sind so dosiert, dass nur eine Kapsel täglich für die optimale Nährstoffergänzung eingenommen wird.Mehr Informationen auch unter www.natalben.de.Quellen:(1) DGE: Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln in der Schwangerschaft. Verfügbar unter: https://bit.ly/3bQQbQT. Aufgerufen im Mai 2021.Pressekontakt:Fabienne Lessenich, Agentur-Kontakt (Weitere Informationen und Bildmaterial)Tel.: +49 221 925738 40, E-Mail: f.lessenich@borchert-schrader-pr.deBorchert & Schrader PR GmbH, Antwerpener Straße 6-12, 50672 KölnDr. Martina Hänsel, Medical ManagerTel.: +49 221 548 120 03, E-Mail: info@martina-haensel-pharmamarketing.deMarketingTel.: +49 89 1894 265 0, E-Mail: marketing@itfpharma.deITF Pharma GmbH, Italfarmaco Group, Prinzregentenplatz 14, 81675 MünchenOriginal-Content von: ITF Pharma GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/155188/5006525