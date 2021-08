#158 Mein Anruf bei TeslaElon Musk hat ja kürzlich was zu einem Tag der offenen Tür in der Gigafactory bei Berlin getwittert und da musste ich einfach mal bei Tesla nachfragen… Wenn euch die Episode gefallen hat, freue ich mich über ein Abo und lasst mir gern eine Bewertung oder Rezension da (zB. bei iTunes). Für Fragen an mich, Vorschläge für Episoden-Themen oder wenn ihr einfach noch mehr Börsen Gelaber wollt: Fan Page https://ko-fi.com/boersengelaber Twitter & Instagram @borsengelaber Börsen Gelaber (00:04:18), 30.08. Die wahren Pläne der Triell-Kandidaten und 64 Jahre DividendeIn der heutigen Folge "Alles auf Aktien" berichten die Finanzjournalisten Daniel Eckert und Nando Sommerfeldt über den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...