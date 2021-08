Magna feiert die Einweihung seines Werks für Heckklappenmodule im britischen Sunderland. In der Anlage stellt der Zulieferer die Systeme für die dritte Generation des Nissan Qashqai her. Nissan setzt bei seinem Kompakt-SUV Qashqai in der neuen Generation auf Leichtbau. Im Zuge der Neuaflage des Erfolgsmodells meldet Magna, leicht bauende Heckklappenmodule aus thermoplastischen Prozessen aus der kürzlich eröffneten Fabrik im englischen Sunderland an den OEM zu liefern. Die Magna-Fertigung ist dort nahe der Produktionsstätte von Nissan stationiert. Bei der dritten Generation des Qashqai ersetzen ...

