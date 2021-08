Der Wagen rauschte ausgerechnet in eine Autobahn-Streife. Beinahe traf er den Polizeibeamten, bevor er mit dem dahinterstehenden SUV kollidierte. Einige Beteiligte verletzten sich leicht. Am Wochenende knallte in Orlando (US-Bundesstaat Florida) ein Tesla Model 3 in ein Polizeiauto und einen liegen gebliebenen Mercedes GLK. Das berichtet die Nachrichtenagentur AP. Die Einheit der Florida Highway Patrol wollte sich demnach gerade nach dem Grund der Panne erkundigen, als das Model 3 in den Streifenwagen fuhr. Der Beamte war gerade ausgestiegen, wurde jedoch nicht getroffen. Weniger...

Den vollständigen Artikel lesen ...