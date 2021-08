Baden-Baden (ots) - Nächstes Festival vom 12. bis 14. Mai 2022Nach pandemiebedingter Absage im Vorjahr konnte am Wochenende eine "Spezial-Ausgabe" des "SWR3 Comedy Festivals" vor beeindruckender Kulisse in Bad Dürkheim stattfinden. Mehr als 3.000 Fans kamen am 28. und 29. August 2021, um sich die Programme der Comedians auf der Open-Air-Bühne direkt vor der Saline im Kurpark anzusehen. Auch die Künstler wie Rüdiger Hoffmann, Markus Krebs oder Michael Mittermeier waren glücklich, ihre Shows jetzt in Bad Dürkheim spielen zu können. Im Festival-Radio berichtete SWR3 am Wochenende sechs Stunden lang aus Bad Dürkheim. Über den Livestream auf www.SWR3.de verfolgten mehr als 8.000 Comedy-Fans das Festival und damit deutlich mehr als 2019. Highlights waren auch auf Facebook, Instagram und SWR3.de zu sehen.Erfolgreiches Festival trotz schwieriger Bedingungen"Wir haben es gewagt, wir sind drangeblieben und der Dank waren viele glückliche Gesichter - bei den Fans, den Künstler*innen und bei den Partnern der Stadt Bad Dürkheim. Wir freuen uns auf das nächste Festival vom 12. bis 14. Mai 2022 - dann hoffentlich wieder mit großem Unterhaltungsprogramm auf dem Schlossplatz und noch mehr Künstler*innen," sagt SWR3 Programmchef Thomas Jung.Festival-Highlights online und im SWR FernsehenFestival-Videos stehen ab sofort auf www.SWR3.de zur Verfügung. Ab dem 12. Oktober 2021 werden jeweils dienstags ab 23 Uhr Highlights des Festivals im SWR Fernsehen zu sehen sein.Comedy ist fest im Programm verankertErfolgreiche Radio-Comedy prägt schon lange SWR3. Die Popwelle hat Serien wie "Jogis Jungs" oder "Tuten Gag" hervorgebracht, die in der deutschen Radiolandschaft zum Kult geworden sind. Aus der Comedy-Schmiede im Südwesten stammen Stars wie Anke Engelke oder Andreas Müller. Er ist seit 2007 Comedy-Chef von SWR3 und entwickelt das Angebot. Das "SWR3 Comedy Festival" bietet seit April 2016 großen Stars und vielversprechenden Newcomern einen Treffpunkt. Das Festival findet in Bad Dürkheim statt und gibt einen Überblick über die aktuelle Comedy-Szene.Informationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Links unter:http://swr.li/swr3-comedy-festival-2021-abschlussFotos über ARD-Foto.dePressekontakt: Corinna Scheer, Tel. 0172 7500791, corinna.scheer@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/5006602