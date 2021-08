Hamburg/Ortenburg (ots) - Der Werkstoff Holz erfreut sich im Zuge des steigenden Bewusstseins für Umwelt und Nachhaltigkeit immer größerer Beliebtheit. Die Sonnleitner Holzbauwerke GmbH & Co. KG aus Ortenburg ist nicht nur auf den Bau von ökologischen und energieeffizienten Holzhäusern spezialisiert, sondern fertigt in der hauseigenen Schreinerei auch individuelle und maßgefertigte Möbel und Inneneinrichtungen.Gesundes Wohnen entsteht aus dem Zusammenspiel zahlreicher Komponenten, wobei dem Werkstoff Holz eine Schlüsselfunktion zukommt. Holz ist in der Inneneinrichtung von Wohnräumen die schadstoffärmste, ökologisch sinnvollste und nachhaltigste Alternative zu anderen Materialien wie Kunststoff, Laminat oder Vinyl. Es duftet natürlich gut, strahlt Wärme aus, ist robust und lässt sich kaum wie ein anderer Werkstoff beliebig bearbeiten und veredeln. Täfelungen, Böden, Tische, Schränke oder anderweitige Möbel aus Holz schaffen eine behagliche Wohnatmosphäre. Verschiedene Holzarten setzen durch ihre unterschiedlichen Farbtöne und Maserungen optisch ansprechende Akzente. Darüber hinaus trägt Holz wesentlich zu einem gesunden Raumklima bei: Es nimmt Feuchtigkeit aus der Raumluft auf und gibt diese bei Bedarf wieder an sie ab, wirkt antistatisch und antibakteriell. Zudem sind Holzmöbel besonders pflegeleicht und wertbeständig. Um die Vorzüge des Werkstoffes optimal zu nutzen, ist die individuelle Planung und Umsetzung der Einrichtung ein wichtiger Aspekt für den Wohnkomfort: So persönlich wie die Anforderungen an modernes und nachhaltiges Wohnen sind oftmals auch die Vorstellungen an die Einrichtung. In der hauseigenen Möbelbauabteilung plant und fertigt die Sonnleitner GmbH hochwertige Massivholzmöbel aus edlen Hölzern, angefangen von Küchen und Schränken bis hin zu Speziallösungen, die ausgefallene Wünsche erfüllen.Sonnleitner bietet Wohnkomfort aus Holz für jeden RaumFür jeden Raum im Eigenheim bietet der Werkstoff Holz individuelle Gestaltungsmöglichkeiten, wobei eine intelligente Raumnutzung bereits bei der Planung berücksichtigt wird. Holzmöbel sollten sich nicht nur durch ihre individuelle Ausstrahlung und ihr schönes Aussehen auszeichnen, sondern ebenso praktisch, funktionell, langlebig und pflegeleicht sein. Bei der Planung und Umsetzung von individuellen Küchen gibt Sonnleitner Tipps zur zeitgemäßen Materialkombination aus Massivholz, Dekorplatten und Edelstahl, die optisch hervorragend zueinander passen und leicht zu pflegen sind. Der Essplatz fügt sich idealerweise in das individuelle Wohnambiente, wobei diverse Wohnstile in der Konzeption ebenso Berücksichtigung finden wie verschiedene Farben und Holzarten. Während Buche, Birke oder Ahornholz durch ihre gleichmäßige feine Maserung beruhigend wirken, setzen Eiche, Nuss- Zwetschge- oder Apfelbaum ganz besondere Akzente. Auch bei Wohnwänden, Wand-, Einbau- und begehbaren Kleiderschränken bieten die Experten von Sonnleitner einzigartige Lösungen, die alternativ zu herkömmlichen Schranksystemen unterschiedlichste Möglichkeiten für den gewünschten Stauraum bieten sowie passgenau und multifunktional sind. Bei der Planung von Kinderzimmern fließen zudem die Vorstellungen und Wünsche der Kinder ein, um ihnen einen vielfältig nutzbaren, langlebigen und robusten Platz zum Spielen und Schlafen sowie genügend Stauraum zu schaffen. Während bei der Inneneinrichtung für das Schlafzimmer in erster Linie die Grundfunktionen des Raumes als Wohlfühloase und Ort der Entspannung abgedeckt werden, sind bei der professionellen Badplanung Design- und Materialvorlieben, Lichtverhältnisse, Farben und Kontraste sowie individuell gefertigte Badezimmermöbel aus Holz gefragt.Individuelle Möbel und Einrichtungsgegenstände aus edlen Echt- und MassivhölzernSonnleitner Holzbauwerke aus Ortenburg begleitet seine Kunden bei der Umsetzung der Wohnungseinrichtung nach konkreten Vorstellungen, Wünschen oder Ideen - ob für einzelne Möbelstücke oder komplette Küchen- und Schranksysteme. Ansprechpartner für die individuelle und hochwertige Möbeleinrichtung ist Herr Thomas Feyerabend, Möbelprojektleiter der Sonnleitner Holzbauwerke GmbH & CO. KG. Kunden vertrauen und profitieren von seinen Kenntnissen in den Bereichen Beratung, Planung, Design, Wohnklima, Ökologie, Werkstoffe, Machbarkeit und Technik.In der hauseigenen Manufaktur schreinern die Möbelbau-Experten aus hochwertigsten Hölzern individuelle Möbelunikate. Besonders großer Wert liegt hierbei auf der perfekten Holzverarbeitung, angefangen von der Beschaffung der Rohstoffe, über ihre Trocknung und Lagerung bis hin zur Verarbeitung. Für den Möbelbau ist die sensible Wahl des Holzes maßgeblich, deshalb verarbeitet Sonnleitner fast ausschließlich ausgesuchte Echt- und Massivhölzer. Die Kombination aus geeigneten Holzarten mit handwerklichem Können, multifunktionaler Ausstattung sowie individueller Gestaltung ermöglicht somit höchsten Wohnkomfort mit Inneneinrichtungen aus Holz.Über die Sonnleitner Holzbauwerke GmbH & Co. KGSonnleitner realisiert neben dem individuellen Möbelbau mit seinen 120 Mitarbeitern pro Jahr 80 bis 90 Bauvorhaben, das einem Jahresumsatz von ca. 20 Millionen Euro vor Steuern entspricht. Das Unternehmen kann inzwischen auf ein 100-jähriges Firmenbestehen zurückblicken und realisierte während der letzten 50 Jahre über 3.500 Bauvorhaben in hochwertiger Holzbauweise.