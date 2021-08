DGAP-News: edding Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Prognose

edding Aktiengesellschaft: edding gibt Zahlen für das erste Halbjahr 2021 bekannt



30.08.2021 / 12:52

Corporate News edding gibt Zahlen für das erste Halbjahr 2021 bekannt Neue Prognosen für Umsatz und EBIT der Segmente Prognose für Konzernumsatz und Konzern-EBIT bleiben unverändert Die edding Gruppe hat trotz anhaltender Auswirkungen der Corona-Pandemie im ersten Halbjahr 2021 einen erfreulichen Anstieg der Umsatzerlöse um 23,2% auf 70,1 Mio. EUR erzielen können. Diese liegen damit sogar leicht über denen des ersten Halbjahres 2019 (69,7 Mio. EUR). Während sich das Geschäftsfeld Visuelle Kommunikation noch nicht von den Auswirkungen der Pandemie erholen konnte, fiel der Anstieg im Geschäftsfeld Schreiben und Markieren umso deutlicher aus. Das Konzern-EBIT ist entsprechend deutlich auf 4,4 Mio. EUR (Vorjahr 1,5 Mio. EUR) gestiegen. Da mit 3,1 Mio. EUR der größte Teil des erzielten Konzern-EBIT allein im Monat Juni unter anderem aufgrund eines Rekord-Monatsumsatzes erzielt wurde und wir hierin derzeit keinen generellen Trend für das zweite Halbjahr erkennen, halten wir an unserer Gesamtprognose für das Jahr 2021 von 133,0 bis 148,0 Mio. EUR Konzernumsatz sowie einem Konzern-EBIT von 5,0 bis 9,0 Mio. EUR fest. Die Umsatz- und EBIT-Prognosen für die einzelnen Segmente werden jedoch angepasst. Im Segment Schreiben und Markieren erwarten wir moderat höhere Umsatzerlöse und ein höheres Segment-EBIT, während wir die Prognosen für die Segmente Visuelle Kommunikation und Technological Solutions reduziert haben. Auch im industrieorientierten Segment Technological Solutions werden die Marketing- und Vertriebsaktivitäten immer noch von der Pandemie gebremst. Zu weiteren Einzelheiten verweisen wir auf den am 31. August 2021 erscheinenden Halbjahresbericht. Über die edding AG: Das Unternehmen wurde 1960 gegründet und hat im Jahr 2020 mit seinen im Jahresdurchschnitt 679 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen Konzernumsatz in Höhe von 125,7 Mio. EUR erwirtschaftet. Die edding-Gruppe entwickelt unter den Marken edding und Legamaster Produkte und Dienstleistungen, die Menschen in ihrem Privat- und Berufsleben unterstützen, sich selbst auszudrücken und ihre Ziele zu erreichen. edding besitzt über sechs Jahrzehnte Expertise in Entwicklung, Produktion und internationalem Vertrieb von Produkten, die Farbe zu gestalterischen und arbeitsbegleitenden Zwecken adäquat auf Oberflächen bringen. Das Angebot reicht von Stiften und Markern über Farbsprays bis zu Nagellack und Tattoofarben. eddings Anwendungslösungen für Firmenkunden fördern die Digitalisierung, ermöglichen neue Formen der Zusammenarbeit und erhöhen die Kommunikationsfähigkeit von Menschen und Organisationen. Als internationale Marke ist edding täglich Bestandteil der Lebenswelt vieler Menschen und sich seiner Verantwortung für faires und nachhaltiges Handeln stets bewusst. Erläuterung EBIT als alternative Leistungskennzahl: EBIT ist die Abkürzung für "Earnings Before Interest and Taxes". Gesamtleistung abzüglich Materialaufwand, Personalaufwand und Abschreibungen (inklusive auf Nutzungsrechte im Sinne des IFRS 16), zuzüglich sonstiger betrieblicher Erträge und abzüglich sonstiger betrieblicher Aufwendungen. Das EBIT ist die wichtigste Kennziffer zur Ergebnissteuerung im edding Konzern. Es erfolgt keine Bereinigung um etwaige außergewöhnliche Aufwendungen oder Erträge. Ahrensburg, 30. August 2021

edding Aktiengesellschaft

Der Vorstand ____________________________ Kontakt:

edding AG, Sönke Gooß (Finanzvorstand)

Bookkoppel 7, 22926 Ahrensburg

Tel. 04102/808-200, Fax 04102/808-204

E-Mail: investor@edding.de

