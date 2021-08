Der Düsseldorfer Ökostromanbieter will die 7,5-Megawatt-Freiflächenanlage in Thüringen mit einem Speicher mit mehr als 1000 Kilowattstunden Kapazität kombinieren. Finanziert und betrieben wird die Anlage von der Ende 2020 gegründeten Naturenergy GmbH & Co. KGaA, die den bisherigen Geschäftsbereich Energieerzeugung von Naturstrom übernehmen soll.Im thüringischen Henschleben baut die Naturstrom AG erstmals einen Solarpark in Kombination mit einem Speicher. Auf ehemaligen Deponieflächen soll eine Freiflächenanlage mit 7,5 Megawatt Nennleistung entstehen. Eine direkt im Park angeschlossene Batterie ...

