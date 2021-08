Die Nachfrage nach Goldmünzen und Goldbarren hierzulande war in der ersten Jahreshälfte so hoch wie seit mindestens 2009 nicht mehr, wie Daten des World Gold Council zeigen. Auch andere westlichen Märkten melden starke Umsätze. Die Deutschen investieren vor allem deshalb in Gold, um sich gegen die s...

Den vollständigen Artikel lesen ...