Krankenhaus-Ausstatter HILL-ROM (Sitz: Chicago) ist mit seinem breiten Produktspektrum (u.a. Spezialbetten, Beatmungsgeräte) das Übernahmeziel von BAXTER INTERNATIONAL, ebenfalls Medizintechnikkonzern und nur rund 30 Automeilen in Deerfield ansässig (quasi ein Vorort, aber gespickt mit Hauptsitzen bekannter Konzerne).



BAXTER, beim Börsenwert rund vierfach größer, erwägt für HILL-ROM eine Offerte von rund 10 Mrd. $ (150 $ je Aktie), so das Wall Street Journal unter Berufung auf gut unterrichtete, aber ungenannte Personen.



Im Juli hatte HILL-ROM schon ein Gebot von 144 $ je Aktie ausgeschlagen, ebenfalls von BAXTER.



HILL-ROM stagniert beim Umsatz im Bereich um 2,9 Mrd. $, die Nettomarge rangierte 2016 bis 2020 zwischen 0,5 und 1,0 %. Der operative Cashflow wurde im Zeitraum von 281 auf 482 Mio. $ ausgebaut.



Im aktuellen Geschäftsjahr hat sich das Zahlenwerk der ersten drei Quartale nicht maßgeblich verbessert, die HRC-Aktie legte aber seit Jahresbeginn rund 36 % zu. Heute in New York vorbörslich + 3,8 % auf 138,00 $.



Helmut Gellermann, Bernecker Redaktion



