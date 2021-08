Die Pfalzwerke sollen bis 2025 einen Teil des Strom aus Pfalzsolars Photovoltaik-Kraftwerk Dankmarshausen abnehmen. Ein weiterer Teil des Stroms wird klassisch über das EEG vermarktet.Pfalzsolar hat zum ersten Mal einen Stromabnahmevertrag in Deutschland abgeschlossen. Demnach werden die Pfalzwerke bis 2025 Strom aus dem Solarpark Dankmarshausen in Thüringen abnehmen, der sich im Eigenbestand von Pfalzsolar befindet. Wie das Unternehmen am Montag mitteilte, werden knapp 750 Kilowatt der Anlagenleistung klassisch über das EEG vermarktet, während der andere Teil - rund 1340 Kilowatt Leistung - über ...

Den vollständigen Artikel lesen ...