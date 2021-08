2,8 Mio Tonnen Lebensmittel werden in der Schweiz jährlich verschwendet. Too Good To Go macht die Zahlen greifbar und zeigt, wie es um unsere Reste steht.Zürich - Lebensmittelverschwendung hat grosse Auswirkungen auf Gesellschaft und Klima, ist aber schwer zu fassen. Denn die 2,8 Millionen Tonnen, die in der Schweiz über die ganze Lebensmittelkette hinweg jährlich verschwendet werden, sind kaum vorstellbar (Quelle: BAFU, 2019). Too Good To Go macht die Zahlen greifbar und zeigt, wie es um unsere Reste steht. Fakt 1 - Von 3 Portionen Rösti wird 1...

Den vollständigen Artikel lesen ...