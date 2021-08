München (ots) - Weltweit größtes Mobilitätsevent startet am 7. September in MünchenMANUSKRIPT MIT O-TÖNENAnmoderation:Neue Stadt und ein völlig neues Konzept - wenn Bundeskanzlerin Angela Merkel am 7. September in München die IAA MOBILITY eröffnet, beginnt für das weltweit größte Mobilitätsevent nicht weniger als eine neue Zeitrechnung. Denn der Verband der Automobilindustrie, mit rund 600 Mitgliedern Deutschlands größter Industrieverband, hat als Ausrichter der IAA das Konzept völlig umgekrempelt: Weg von der klassischen Automobilmesse, hin zu einem für alle offenen Event, das das gesamte Spektrum gegenwärtiger und künftiger Mobilitätsangebote umfasst. Insgesamt sind über 700 Aussteller vertreten, darunter natürlich Automarken, Fahrradhersteller und wichtige Player der Tech-Branche sowie alle wichtigen Unternehmen der Zulieferindustrie. VDA-Präsidentin Hildegard Müller bei der heutigen (30.08.21) Auftakt-Pressekonferenz:O-Ton Hildegard MüllerBessere Fahrzeuge, klimafreundliche Antriebe, eine digitale Vernetzung des Verkehrs und noch mehr Sicherheit und Komfort, neue Radmodelle und eben die Verzahnung der Verkehrsträger in den Städten und auf dem Land. Darum geht es auf dieser IAA MOBILITY. (0:17)An drei unterschiedlichen Locations in der bayerischen Landeshauptstadt wird die Zukunft der Mobilität erlebbar gemacht. Der sogenannte "Summit" auf dem Münchner Messegelände ist Treffpunkt für die Fachwelt sowie Ort der Marken- und Produktpräsentationen. Mit dem "Open Space" präsentiert sich die IAA 2021 der breiten Öffentlichkeit an verschiedenen prominenten Plätzen im Zentrum Münchens. So wird beispielsweise unter anderem am Marien- und Odeonsplatz ein vielfältiges Programm zwischen Entertainment und Information geboten, das den direkten Kontakt zwischen Verbrauchern und Herstellern ermöglicht. Einzigartig ist auch die "Blue Lane", eine innerstädtische Teststrecke für nachhaltige Mobilität. Dort können Interessierte neue Mobilitätsformen und emissionsarme Antriebstechnologien selbst ausprobieren. Ein Messekonzept, welches weltweit seinesgleichen sucht, sagt Klaus Dittrich, Vorsitzender der Geschäftsführung der Messe München:O-Ton Klaus DittrichDiese neue IAA MOBILITY ist mit nichts zu vergleichen, was es vorher gab. Unser Anspruch ist, München mit der IAA MOBILITY zu einem globalen Zentrum der Mobilität der Zukunft werden zu lassen, das Impulse gibt und Lösungen erarbeitet, die sowohl für die großen Mega-Cities der Welt, als auch für die ländlichen Räume neue Perspektiven aufzeigt. Das Konzept - wir binden die ganze Stadt in die Messeveranstaltung mit ein und lassen alle, die sich dafür interessieren, an dem Erlebnis Zukunft der Mobilität teilnehmen. In dieser Form ist die Messe nicht nur in Deutschland einmalig, sondern es ist die größte Mobilitätsveranstaltung, die es weltweit gibt und gleichzeitig auch ein Showcase für ein Messekonzept der Zukunft. (0:47)Zukunft: Genau das wird auch das zentrale Thema der IAA Mobility sein. Getreu dem Messemotto "What will move us next" wird die Transformation zur klimaneutralen Mobilität als eine der wichtigsten weltweiten Herausforderungen im Mittelpunkt stehen, betont VDA-Präsidentin Hildegard Müller:O-Ton Hildegard MüllerDer Weg in eine klimaneutrale Mobilität kann nur gemeinsam gelingen. Und nur erfolgreich sein, wenn wir die Menschen und alle Akteure beteiligen und die Verbraucherinnen und Verbraucher mit ihren Wünschen, Erwartungen, aber auch Bedenken ernst genommen werden. Nur so lassen sich bestehende Hindernisse überwinden. Und die deutsche Autoindustrie wird dazu einen Beitrag leisten. Die IAA MOBILITY wird der Ort sein, auf dem wir zahlreiche Entwicklungen präsentieren können, die das Fahren sicherer, komfortabler, sauberer und digitaler machen. (0:33)Genügend Gründe also, der IAA MOBILITY einen Besuch abzustatten und sich von den Highlights und Innovationen der Hersteller und Zulieferer begeistern zu lassen. Als Grundregel für den Einlass in München gilt das 3G-Prinzip. Also geimpft, genesen oder getestet, so Messechef Klaus Dittrich:O-Ton Klaus DittrichWir werden alles tun, damit die Teilnahme für unsere Kunden, für die Aussteller wie für die Besucher sicher ist. Die Devise ist: Der Besuch einer Messe - einer solchen Messeveranstaltung - darf kein größeres Risiko darstellen als der Besuch eines Einkaufzentrums oder eines Restaurants. (0:18)Abmoderation:Faszinierende Technologien, nachhaltige Mobilität und intelligente Verkehrslösungen - am kommenden Dienstag (07.09.21) öffnet die IAA Mobility unter dem Motto "What will move us next" in München ihre Pforten. Bis zum 12. September präsentieren Austeller aus aller Welt innovative Lösungen zur Mobilität der Zukunft.