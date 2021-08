Jerome Powell fand am Freitag auf der Notenbanker-Sitzung in Jackson Hole die richtigen Worte - zumindest aus Sicht der Anleger. Er bekräftigte zwar die erwartete Absicht, die Anleihenkäufe der Notenbank zurückfahren zu wollen, stellte aber gleichzeitig klar, dass dies nicht gleichbedeutend mit einer Zinswende sei. Das reichte aus, um die Wall Street zu neuen Rekorden zu verhelfen. Hierzulande steht nun die Aufstockung des DAX auf 40 Unternehmen an. Ein heißer Kandidat dabei ist die Aktie von Qiagen, die auch aus technischer Sicht spannend erscheint. Das gilt auch für JD.com und Pinduoduo, die jeweils sehr gute Quartalsberichte präsentierten. Sehen Sie sich hierzu unser heutiges Video auf aktienlust.tv an.