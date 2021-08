DGAP-News: Fiven ASA / Schlagwort(e): Quartalsergebnis

Oslo, 27. August 2021, um 17:30 Uhr MEZ Fiven ASA gibt Ergebnisse des zweiten Quartals 2021 bekannt - Der Gesamtumsatz des Unternehmens beläuft sich auf 30,2 Mio. EUR. Bei Anwendung aktueller Sätze entspricht das einer Zunahme von 35,6 % gegenüber dem 2. Quartal 2020 bzw. von 42,3 % bei gleichbleibenden Sätzen. - Dank weiter steigender Umsätze hat sich das sequentielle Wachstum gegenüber dem 1. Quartal 2021 um 6,6 % verbessert. - Bei Anwendung aktueller Sätze liegt das bereinigte EBITDA bei 5,8 Mio. EUR gegenüber 6,1 Mio. EUR im selben Vorjahresquartal. Das konstante Währungsergebnis von 8,0 Mio. EUR ist geprägt von den wesentlichen Auswirkungen der Währungsschwankungen. - Die bereinigte EBITDA-Marge ist von 27,5 % im 2. Quartal 2020 auf jetzt 19,1 % zurückgegangen. - In den letzten zwölf Monaten vor dem 2. Quartal 2021 beliefen sich die Umsätze auf 103,3 Mio. EUR, und das bereinigte EBITDA auf 19,5 Mio. EUR. - Fiven schloss eine neue vorrangig besicherte und nachhaltigkeitsindexierte Anleihe in Höhe von 70 Mio. EUR ab, die im Juni 2024 fällig ist. - Zum Quartalsende hatte das Unternehmen Zahlungsmittel i. H. v. 89,8 Mio. EUR. Bereinigt um die Nettoerlöse aus der neuen Anleihe standen die Zahlungsmittel bei 23,6 Mio. EUR, das sind 0,9 Mio. EUR weniger als im 1. Quartal 2021. - Im 3. Quartal erfolgte die Rückzahlung der früheren Anleihe in Höhe von 56,5 Mio. EUR. - Zum 30. Juni stand die Verschuldungsquote bei 2,47. - Der Auftragseingang von Fiven ist wieder auf Höhe der Vorpandemiezeit, da sich die Auftragslage in jedem Monat des Jahres 2021 verbessert hat. Ausblick Auch wenn weiterhin ungewiss ist, welche Auswirkungen die Pandemie auf einige Regionen wie Indien und Brasilien weiterhin haben wird, zeigen sich in vielen Produktsegmenten bereits Anzeichen für eine Erholung. Bei Fiven geht man davon aus, dass sich die Nachfrage im gesamten Jahresverlauf auf Grund der Aussichten einer weiteren globalen Konjunkturerholung in gutem Tempo weiterentwickeln wird. Zum Ausgleich der Inflation sowie der Kostensteigerungen für Rohstoffe und Energie hat das Unternehmen eine strenge Verkaufspreisdisziplin angenommen. Für 2021 geht man von einem Umsatzwachstum von knapp 20 % gegenüber 2020 aus. Das bereinigte EBITDA für das Gesamtjahr 2021 soll im Bereich zwischen 20 und 22 Mio. EUR liegen, auch dank der positiven Auswirkung durch die Anwendung von IFRS 16 in Höhe von 1,4 Mio. EUR. http://www.rns-pdf.londonstockexchange.com/rns/0752K_1-2021-8-27.pdf Für weitere Angaben wenden Sie sich bitte an: Stein Erik Ommundsen, CFO und General Manager des Konzerns

