Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Der US-Markt reagierte vor dem Wochenende positiv auf die Rede von US-Notenbank-Chef Jerome Powell. S&P 500 und Nasdaq verzeichneten in Folge dessen abermals neue Rekorde. Bei den Einzelthemen geht es heute um Amazon, Affirm, Salesforce, Globalstar, Support.com, Li Auto, Nio und Weber Grill. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR, kennt die Indikationen für den heutigen Handelstag. Franziska Schimke, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, gibt außerdem einen Überblick, was die Märkte bewegt.