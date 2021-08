Die Immofinanz will eine höhere Dividende ausschütten. Der Dividendenvorschlag an die 28. ordentliche Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2020 wird von 0,55 je Aktie auf 0,75 Euro je Aktie erhöht, teilt die Gesellschaft mit. Die 28. ordentliche Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2020 findet am 19. Oktober 2021 statt und wird virtuell durchgeführt.

