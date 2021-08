DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 31. August (vorläufige Fassung)

=== 07:00 DE/Flatexdegiro AG, Ergebnis 1H, Frankfurt 07:00 DE/Adler Group SA, Ergebnis 2Q, Berlin 08:00 DE/Helaba Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale, Ergebnis 1H, Frankfurt *** 08:45 FR/Privater Verbrauch Juli *** 08:45 FR/Verbraucherpreise August (vorläufig) 08:45 FR/BIP 2Q (2. Veröffentlichung) *** 09:00 DE/Bertelsmann SE & Co KGaA, Ergebnis 1H, Gütersloh *** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten August Arbeitslosenzahl saisonbereinigt PROGNOSE: -30.000 gg Vm zuvor: -91.000 gg Vm Arbeitslosenquote saisonbereinigt PROGNOSE: 5,7% zuvor: 5,7% 10:00 DE/Ifo-Institut für Wirtschaftsforschung, PK zu Bildungsbarometer, München 10:00 IT/BIP 2Q (2. Veröffentlichung) *** 10:45 DE/Wirtschaftsrat der CDU, Wirtschaftstag 2021, Berlin *** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone August (Vorabschätzung) Eurozone PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+2,7% gg Vj zuvor: -0,1% gg Vm/+2,2% gg Vj Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+1,5% gg Vj zuvor: -0,4% gg Vm/+0,7% gg Vj 11:00 DE/Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) , PK zu "Cyber- und Betrugsrisiken des mobilen Arbeitens", Berlin *** 11:00 IT/Verbraucherpreise August (vorläufig) *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 11:30 DE/Bundeswahlleiter Thiel, PK zur Durchführung der Wahl in den Unwetterbetroffenen Gebieten, Berlin 12:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Pressestatement mit dem österreichischen Bundeskanzler Kurz vor Gespräch, Berlin 15:00 EU/EZB, Abschluss der 6. Jahresforschungskonferenz *** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago August PROGNOSE: 69,8 zuvor: 73,4 *** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens August PROGNOSE: 124,0 zuvor: 129,1 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) - DE/Bundeskanzlerin Merkel, Treffen und Abendessen mit dem Präsidenten des Europäischen Rates, Michel, Berlin - EU/Beratungen der Innenminister zur Lage in Afghanistan ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

