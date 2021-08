Bonn (ots) - Ab 01.01.2022 wird der 38-jährige gebürtige Kölner David Peters als Vorstand die Nachfolge des kürzlich verstorbenen Wirtschaftsprüfers Dr. Karl-Friedrich Walter übernehmen und dem Prüfdienst des Verbandes der PSD Banken e.V. vorstehen.David Peters ist derzeit als Wirtschaftsprüfer und Steuerberater beim Sparkassenverband Niedersachsen beschäftigt und trägt in seiner Funktion als stellvertretender Leiter der Prüfungsstelle die Mitverantwortung für rund 90 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei 39 angeschlossenen Sparkassen. Gleichzeitig verantwortet er die Abteilung Rechnungslegung und Unternehmenssteuern beim Sparkassenverband. Seinen beruflichen Werdegang begann Herr Peters bei der Sparkasse KölnBonn nach dem Abschluss seiner Ausbildung zum Bankkaufmann als Steuerreferent in der Konzernsteuerabteilung, bevor er nahezu sieben Jahre als Prüfer für den Rheinischen Sparkassen- und Giroverband arbeitete."Ich freue mich auf die neue Herausforderung als Vorstand im Verband der PSD Banken, denn ich nehme die PSD Bankengruppe als äußerst innovativen digitalen Vorreiter im genossenschaftlichen Verbund wahr", betont Peters. "Hier werde ich mich zukünftig gestaltend mit ganzer Kraft einbringen, um die nahezu 150-jährige Erfolgsgeschichte der Gruppe der PSD Banken weiter fortzuschreiben. Diese Bankengruppe hat meines Erachtens durch ihre schnelle Anpassungsfähigkeit und hohe Veränderungsbereitschaft die allerbesten Chancen, in einem zukünftig stark veränderten Bankenumfeld erfolgreich zu operieren", ergänzt Peters.Pressekontakt:Dominic SpaniolLeiter Bereich Vorstandsstab, PresseVerband der PSD Banken e.V.Dreizehnmorgenweg 3653175 BonnE-Mail: presse@vpsd.deTel.: +49 (0) 02 28 9 59 04 - 0Fax: + 49 (0) 2 28 9 59 04 - 189Original-Content von: Verband der PSD Banken e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/55115/5007026