Der Leitindex Dow Jones Industrial hingegen büsste einen Teil seiner am Freitag erzielten Gewinne ein und gab zuletzt um 0,17 Prozent auf 35 395,10 Punkte nach.New York - Angesichts der weiterhin guten Stimmung am Aktienmarkt hat die Wall Street am Montag ihre Rekordjagd überwiegend fortgesetzt. Sowohl der breit gefächerte S&P 500 als auch die wichtigsten Technologie-Indizes erreichten Höchststände. Zuletzt hatten gelassene Aussagen der US-Notenbank in puncto Geldpolitik für Schwung gesorgt. Der S&P 500 rückte zuletzt um 0,27 Prozent auf 4521...

