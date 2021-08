Seit längerem schwelt auf Reddit ein Streit zwischen Moderator:innen und Firmenleitung über die Verbreitung von Desinformationen über das Coronavirus. Jetzt scheint die nächste Eskalationsstufe erreicht. Auf der Social-Media-Seite Reddit gibt es Unterforen, sogenannte Subreddits, zu so ziemlich jedem erdenklichen Thema. Seit Beginn der Corona-Pandemie gibt es auch eine ganze Reihe solcher Subreddits, die vorwiegend Desinformationen zum Coronavirus verbreiten. Als Reaktion darauf forderten Moderator:innen Dutzender großer und kleiner Subreddits die Firmenleitung in einem offenen Brief dazu auf, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...