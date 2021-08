FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat Fielmann auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 74 Euro je Aktie belassen. Nach dem pandemiebedingten Geschäftseinbruch des Vorjahres habe die Optikerkette im zweiten Quartal einen Wachstumsschub verzeichnet, schrieb Analyst Thomas Maul in einer am Montag vorliegenden Studie. Trotz erhöhter Investitionen in die Digitalisierung und Internationalisierung sieht der Experte im weiteren Jahresverlauf gute Chancen auf eine Anhebung der Ergebnisprognose für 2021. Die zentralen Wachstumstreiber seien intakt. Dazu zählten ein steigender Portfolioanteil an Gleitsichtbrillen und Hörgeräten, eine zunehmende Anzahl an jungen Brillenträgern sowie die Vergrößerung bestehender Geschäfte und der Umzug in attraktivere Lagen./ajx/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.08.2021 / 16:25 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.08.2021 / 16:39 / MESZ

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFXDE0005772206