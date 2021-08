Köln/Berlin (ots) - Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zum TV-TriellEs ist müßig, nach dem ersten sogenannten Triell nach Siegern und Besiegten zu fragen. Die Schwarzen fanden Laschet am überzeugendsten, die Grünen Baerbock am engagiertesten und die Roten Olaf Scholz wie Olaf Scholz. Dass es am Ende Umfragen gibt, die den Sozialdemokraten vorn sahen, Baerbock und Laschet mit leichtem grünen Vorteil gleichauf: geschenkt. Denn noch war es ein erstes Kennenlernen. Ein mediales Abtasten. Ein Probelauf auf seifigem Parkett.Rund fünf Millionen Menschen hat das erste Aufeinandertreffen der Drei interessiert. Was auffällt: Dabei war das Interesse der 14- bis 49-Jährigen ungewöhnlich groß. Beim jungen Publikum war RTL damit in der Primetime am Sonntag klarer Marktführer. Gut möglich, dass die Mobilisierung dieser TV-Altersgruppe bei einem knappen Wahlausgang den Ausschlag gibt.Pressekontakt:Stuttgarter NachrichtenChef vom DienstFrank SchwaiboldTelefon: 0711 / 7205 - 7110cvd@stn.zgs.deOriginal-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/39937/5007079