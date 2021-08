(shareribs.com) London 30.08.2021 - Die Ölpreise verlieren am Montag leicht. Der Hurricane Ida hat die Förderanlagen im Gold von Mexiko beeinträchtigt. Die Marktteilnehmer erwarten nun das nächste Treffen der OPEC+ Staaten am Mittwoch. Der Hurricane Ida hat im US-Bundesstaat Louisiana zu massiven Stromausfällen geführt. Ida gehörte zu den stärksten jemals registrieren Hurricanes in der Region. Dies ...

Den vollständigen Artikel lesen ...