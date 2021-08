Itasca, Illinois (ots/PRNewswire) - Niederlassung mit einem Team von acht Fachexperten erweitert die Life-Sciences-Kompetenz von AIT in Europa- Der weltweit führende Anbieter von Supply-Chain-Lösungen AIT Worldwide Logistics baut seine Präsenz in Europa mit der Eröffnung einer neuen Niederlassung in Biberach weiter aus, einer Region, in der viele namhafte Life-Science- und Pharmaunternehmen ansässig sind."AIT setzt seine Wachstumsstrategie auf der ganzen Welt fort. Wir freuen uns, unsere neuesten Mitarbeiter in Biberach begrüßen zu dürfen", so Vaughn Moore, Präsident und CEO von AIT. "Die Erweiterung unseres Netzwerks um einen Standort in dieser Region ist ein strategischer Schritt. Damit können wir die Nachfrage unserer Kunden noch besser bedienen."Michael Völlnagel, Vice President Europe von AIT, wies darauf hin, dass Deutschland zwar das größte Land in der Europäischen Union für die Produktion von Pharmaprodukten ist, dass aber auch andere Schlüsselindustrien in Baden-Württemberg, dem Standort von AIT, angesiedelt sind."Diese Niederlassung wird von einem etablierten Team betrieben, das eine umfangreiche Expertise in den Bereichen Gesundheitswesen und Pharmalogistik einbringt", so Völlnagel. "Darüber hinaus ist der Standort [Biberach] ideal positioniert, um auch die Unternehmen der Hightech- und Medizintechnikbranche in der Region zu bedienen."AIT-Biberach wird von der Unitrans International Corporation, einem Tochterunternehmen von AIT Worldwide Logistics betrieben. Der Standort erweitert das internationale Netzwerk des Unternehmens um fast 600 Quadratmeter Büro- und Lagerfläche sowie um das Wissen von acht Branchenexperten, von denen viele über jahrzehntelange Erfahrung in der Life-Science-Branche verfügen, wie der Präsident von Unitrans, Andrew Schadegg erklärt."Im Pharmabereich und in mehreren anderen Branchen ist Unitrans in der Region als vertrauenswürdiger Spediteur bekannt", sagte Schadegg. "Und mit der Expertise des Teams von AIT-Biberach, das eine ganze Reihe von End-to-End-Logistikdienstleistungen anbietet, von der Vorkonditionierung von Kühlketten-Verpackungslösungen bis hin zur Zollabfertigung, ist das Unternehmen gut gerüstet für weiteres Wachstum."Biberach ist der fünfte Standort von AIT in Deutschland. Die Standorte in Bremen, Frankfurt, Greven und Stuttgart, wurden bereits im Dezember 2020 durch die Übernahme von Fiege Forwarding von der FIEGE Gruppe in das globale Netzwerk von AIT aufgenommen.AIT Worldwide LogisticsObere Stegwiesen 2988400 BiberachDeutschland+49 (7351) 8099700Informationen zu AIT Worldwide LogisticsAIT Worldwide Logistics unterstützt das Wachstum und erweitert Unternehmen den Zugang zu Märkten auf der ganzen Welt, auf denen sie ihre Rohstoffe, Komponenten und Fertigwaren verkaufen und beschaffen können. Der in Chicago ansässige Marktführer für Transportmanagement setzt seit mehr als 40 Jahren auf einen beratenden Ansatz, um ein globales Netzwerk und vertrauensvolle Partnerschaften aufzubauen, die sich auf annähernd alle Branchen erstrecken, einschließlich Luft- und Raumfahrt, E-Commerce, Lebensmittel, Verwaltung, Gesundheitswesen, Biowissenschaften und Einzelhandel. Gestützt auf skalierbare, benutzerfreundliche Technologien bietet das flexible Geschäftsmodell von AIT präzise zugeschnittene Supply-Chain-Lösungen für See-, Luft- und Bodenfracht - termin- und budgetgerecht. Erfahrene Teamkollegen, die in Asien, Europa und Nordamerika an mehr als 85 Standorten tätig sind, kümmern sich im Rahmen der Full-Service-Optionen von AIT auch um Zollabfertigung, Lagerverwaltung und Handhabung von besonders zu schützenden Gütern. Erfahren Sie mehr unter www.aitworldwide.com.Unsere UnternehmensmissionWir bei AIT sind stets bestrebt, das in uns gesetzte Vertrauen zu bestätigen, indem wir unseren Kunden erstklassige weltweite Logistiklösungen anbieten und Engagement für unsere Mitarbeiter, Partner und Communitys zeigen.Pressekontakt:Matt SandersPublic Relations Manager+1 (630) 766-8300msanders@aitworldwide.comAIT Worldwide Logistics, Inc.Corporate Headquarters701 N. Rohlwing RoadItasca, IL 60143800-669-4AIT (4248)www.aitworldwide.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1602641/AIT_Biberach_Location_Hi_Res.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/587945/AIT_Logo.jpgOriginal-Content von: AIT Worldwide Logistics, Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/132456/5007100