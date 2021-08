In Deutschland kratzt die Inflationsrate erstmals seit 28 Jahren an der Vier-Prozent-Marke. Ökonomen halten noch einen weiteren Anstieg der Inflation im Verlauf des Jahres für möglich, bewerten die wachsende Teuerung aber nach wie vor als ein vorübergehendes Phänomen. Deutschlands Anleger - traditionell in Europa große Fans von Gold - haben im ersten Halbjahr soviel Gold-Münzen und -Barren gekauft ...

Den vollständigen Artikel lesen ...