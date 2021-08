Im Schneckentempo bewegte sich der Aktienmarkt am Montag höher. Unser DAX strebt zur 15900 und hat damit den Abstand zum Allzeithoch wieder verkleinert. 15.800 fast erobert Diesmal ohne Veränderung startete der DAX in den ersten Handelstag dieser Woche. Die 15.850 wurden damit behauptet und in der Vorbörse noch einmal bestätigt. ...

