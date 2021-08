Die Technologieaktien führen heute die Aufwärtsbewegung in New York an, die für den S&P 500 und den Nasdaq 100 neue Allzeithochs mit sich bringt. Bei den Einzelwerten springt die Aktie von Jinkosolar heute aus einer diffizilen Chartkonstellation, und auch die Aktie von Amazon kommt wieder in Schwung. Wenig Schwung ist bei der Aktie von Nel ASA sichtbar, die damit allerdings charttechnische Hoffnung wachsen lässt. Plug Power dagegen könnte unter neuer Konkurrenz leiden.Die Technologieaktien entwickeln heute bislang in New York den größten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...