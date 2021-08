Erleben Sie an der Scientifica, wie die Natur Forschung inspiriert und wie wir Menschen Natur und Kultur wahrnehmen und gestalten.Zürich - Sind unsere Gletscher noch zu retten? Und wie stellt man mit natürlichen Zellen künstliches Hautgewebe für eine Transplantation her? Sind autonome Drohnen schneller und flinker als von Menschen gesteuerte? Mit diesen und anderen Fragen rund um das Thema «Natürlich künstlich» beschäftigt sich das Wissenschaftsfestival Scientifica am kommenden Wochenende.

