Der an der Schweizer Börse kotierte Zweiradbauer hat im ersten Halbjahr einen Rekordumsatz erzielt. Auch der Gewinn schoss nach oben.Wels - Der Zweiradbauer Pierer Mobility hat von der boomenden Nachfrage nach Motorrädern, Velos und E-Bikes in der Coronapandemie profitiert. Das an der Schweizer Börse kotierte Unternehmen hat im ersten Halbjahr einen Rekordumsatz erzielt. Auch der Gewinn schoss nach oben. Der Umsatz kletterte um 80 Prozent auf 1,08 Milliarden Euro, wie das österreichische Unternehmen am Dienstag bekannt gab.

