Die amerikanische Währung stand am Morgen zu allen anderen wichtigen Währungen unter Druck.Frankfurt - Der Kurs des Euro ist am Dienstag gegnüber dem US-Dollar gestiegen. Nachdem sich die Gemeinschaftswährung zum Wochenauftakt noch kaum verändert gehalten hatte, konnte sie am Morgen an die Kursgewinne der vergangenen Woche anknüpfen. Der Euro stieg im frühen Handel zwischenzeitlich bis auf 1,1826 US-Dollar und erreichte den höchsten Stand seit mehr als drei Wochen.

