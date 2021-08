DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Der Inflationsdruck im Euroraum dürfte im August erneut zugenommen haben. Volkswirte erwarten, dass die Verbraucherpreise gegenüber dem Vormonat um 0,2 Prozent gestiegen sind, wodurch die Jahresteuerung auf 2,7 (Juli: 2,2) Prozent anziehen würde. Daten aus Deutschland deuten darauf hin, dass der höhere Preisdruck erneut vor allem von den Energiepreisen kam. Einen Beitrag leisteten aber auch die Nahrungsmittel- und die Dienstleistungspreise. Während der Anstieg des Harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) in Deutschland mit 3,4 (3,1) Prozent den Erwartungen entsprach, kam es in Spanien unerwartet ebenfalls zu einem Anstieg der Teuerung auf 3,3 (2,9) Prozent. Für die Inflationsrate ohne die schwankungsanfälligen Energie- und Nahrungsmittelpreise erwarten die befragten Volkswirte einen Anstieg auf 1,5 (0,7) Prozent. In Deutschland ist die am nationalen Verbraucherpreisindex gemessene Kernteuerung allerdings wohl leicht gesunken. Die EZB geht davon aus, dass der jüngste Inflationsanstieg auf vorübergehenden und mit der Corona-Pandemie zusammenhängenden Faktoren beruht, die Anfang 2022 wegfallen werden.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:00 DE/Flatexdegiro AG, Ergebnis 1H, Frankfurt

07:00 DE/Adler Group SA, Ergebnis 2Q, Berlin

08:00 DE/Helaba Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale, Ergebnis 1H, Frankfurt

09:00 DE/Bertelsmann SE & Co KGaA, Ergebnis 1H, Gütersloh

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 09:55 Arbeitsmarktdaten August Arbeitslosenzahl saisonbereinigt PROGNOSE: -30.000 gg Vm zuvor: -91.000 gg Vm Arbeitslosenquote saisonbereinigt PROGNOSE: 5,7% zuvor: 5,7% - EU 11:00 Verbraucherpreise Eurozone August (Vorabschätzung) Eurozone PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+2,7% gg Vj zuvor: -0,1% gg Vm/+2,2% gg Vj Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+1,5% gg Vj zuvor: -0,4% gg Vm/+0,7% gg Vj - US 15:45 Index Einkaufsmanager Chicago August PROGNOSE: 69,4 zuvor: 73,4 16:00 Index des Verbrauchervertrauens August PROGNOSE: 123,1 zuvor: 129,1 22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: Stand +/- DAX-Future 15.916,00 +0,3% E-Mini-Future S&P-500 4.538,25 +0,3% E-Mini-Future Nsdq-100 15.655,50 +0,4% Nikkei-225 28.101,12 +1,1% Schanghai-Composite 3.516,59 -0,3% +/- Ticks Bund -Future 176,35 -5 Vortag: INDEX Schluss +/- DAX 15.887,31 0,22 DAX-Future 15.873,00 0,09 XDAX 15.879,41 0,09 MDAX 36.268,87 0,39 TecDAX 3.946,76 0,70 EuroStoxx50 4.198,80 0,19 Stoxx50 3.627,71 0,05 Dow-Jones 35.399,84 -0,16 S&P-500-Index 4.528,79 0,43 Nasdaq-Comp. 15.265,89 0,90 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 176,40 +29

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Händler rechnen auch am Dienstag mit wenig bewegten Börsen in Europa. Im Fokus stehen die EU-Verbraucherpreise (CPI) am Vormittag, die 2,7 Prozent höher als im Vorjahr erwartet werden. Derweil kommen ungünstige Nachrichten für die Weltwirtschaft aus China. Dort ist der offizielle Einkaufmanagerindex (PMI) für den Dienstleistungssektor unter die Expansionsschwelle von 50 Punkten gefallen und zwar auf 47,5 und den tiefsten Stand in 18 Monaten.

Rückblick: Gut behauptet - Gesprächsthema war weiter die Rede von US-Notenbank-Chef Jerome Powell vom Freitag, wonach sich die Geldpolitik der Fed nur langsam ändern dürfte. Angesichts des Feiertags in London verlief das Geschäft sehr ruhig. Die August-Daten zu den deutschen Verbraucherpreisen lagen im Rahmen der Erwartungen und setzten keine Akzente. Der Stoxx-Sektor der Versicherer war mit einem Minus von 0,5 Prozent der schwächste in Europa. Hintergrund war der Hurrikan "Ida" in den USA, der große Schäden anrichtet. Munich Re gaben um 1,3 Prozent nach, Swiss Re ähnlich deutlich und Hannover Rück um 0,6 Prozent.

DAX/MDAX/TECDAX

Gut behauptet - Adva Optical haussierten um 10,2 Prozent, nachdem bekannt wurde, dass das US-Unternehmen Adtran Adva übernehmen will. Im DAX legten Covestro mit 2,1 Prozent nachrichtenlos etwas stärker zu. Encavis verloren 2,4 Prozent. Der Windparkbetreiber hatte zwei Wandelanleihen gekündigtm, wodurch sich die Zahl ausstehender Aktien erhöhte, mithin eine Gewinnverwässerung stattfand. Das in der Corona-Pandemie gestiegene Bedürfnis nach mehr Bewegungsfreiheit sorgte für gute Geschäfte beim Wohnmobilbauer Knaus Tabbert (+7,9%), der die Produktionskapazitäten verdoppeln will bis 2025. Der Umsatz soll dadurch bis auf 2 Milliarden Euro gesteigert werden. Flatexdegiro legten nach einer Split-Ankündigung um 3,1 Prozent zu.

XETRA-NACHBÖRSE

Im Fokus des nachbörslichen Geschäfts standen Cewe, die mit Ankündigung eines Aktienrückkaufs um 2,2 Prozent zulegten. SGL Carbon litten darunter, dass Moody's nur den Ausblick auf positiv erhöhte, die Einstufung Caa1 aber bestätigte. Die Aktie gab 1,3 Prozent nach.

USA - AKTIEN

Neue Rekordhochs - Käufe vor allem in als zinsempfindlich geltenden Technologiewerten sorgten für neue Rekordhochs, S&P-500 wie Nasdaq-Composite stiegen auf Allzeithochs. Die Anleger zeigten sich weiter ermutigt von den Aussagen von US-Notenbankchef Jerome Powell vom Freitag, die weiter niedrige Zinsen erwarten lassen. Finanzwerte litten unter den sinkenden Renditen, was den Dow-Jones-Index belastete. Goldman Sachs, JP Morgan und Amex verloren bis zu 2,6 Prozent. Apple stiegen um 3 und Amazon um 2,1 Prozent. Paypal verteuerten sich um 3,6 Prozent. Einem Medienbericht zufolge soll über Paypal Aktienhandel ermöglicht werden. Hill-Rom legten um 9,7 Prozent zu. Baxter International (+2,7%) will den Medizintechnikhersteller für rund 10 Milliarden Dollar kaufen.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,20 -2,3 0,23 8,6 5 Jahre 0,77 -3,5 0,80 40,8 7 Jahre 1,06 -3,7 1,10 41,0 10 Jahre 1,28 -3,7 1,31 35,8 30 Jahre 1,89 -2,3 1,92 24,5

Der Anleihemarkt verbuchte mit Blick auf die eher taubenhaften Aussagen Powells weiteren Zulauf. Die Zehnjahresrendite sank um weitere knapp 4 Basispunkte auf 1,28 Prozent.

DEVISENMARKT

zuletzt +/- % 0:00 Uhr Mo, 17:25 Uhr % YTD EUR/USD 1,1823 +0,2% 1,1799 1,1800 -3,2% EUR/JPY 129,84 +0,1% 129,68 129,67 +3,0% EUR/CHF 1,0819 +0,0% 1,0819 1,0808 +0,1% EUR/GBP 0,8573 -0,0% 0,8577 0,8578 -4,0% USD/JPY 109,83 -0,1% 109,91 109,89 +6,3% GBP/USD 1,3790 +0,2% 1,3756 1,3756 +0,9% USD/CNH 6,4638 -0,0% 6,4641 6,4636 -0,6% Bitcoin BTC/USD 47.137,51 -2,6% 48.413,26 47.862,26 +62,3%

Der Dollar verharrte auf seinem deutlich schwächeren Niveau vom Freitag. Nachdem einige Falken des Offenmarktausschusses der Fed (FOMC) sich nochmals für einen Beginn des Tapering schon im September ausgesprochen hätten, schien der Markt offenbar doch noch die Hoffnung gehegt zu haben, dass auch von US-Notenbankpräsident Powell ähnliche Töne zu hören sein würden, blickte Devisen-Analystin Thu Lan Nguyen von der Commerzbank zurück. Doch mit dem Warnhinweis auf die sich ausbreitende Delta-Variante habe er sogar eher eine vorsichtigere Haltung an den Tag gelegt. Die Commerzbank schließt daraus, dass ein Tapering-Beschluss bereits im September eher unwahrscheinlich ist. Der Markt scheine dies ähnlich zu interpretieren.

ROHSTOFFE

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 69,04 69,21 -0,2% -0,17 +43,8% Brent/ICE 73,19 73,41 -0,3% -0,22 +43,7%

Die Ölpreise bauten die Erholungsbewegung der Vorwoche leicht aus. Hurrikan Ida habe tendenziell die Preise gestützt, hieß es. Von der Opec-Konferenz am 1. September erwarten die Analysten von ING derweil keine Impulse. Die Opec dürfte ihre Förderkürzungen wie geplant drosseln.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.816,73 1.810,25 +0,4% +6,48 -4,3% Silber (Spot) 24,14 24,08 +0,3% +0,06 -8,5% Platin (Spot) 1.012,25 1.011,20 +0,1% +1,05 -5,4% Kupfer-Future 4,35 4,36 -0,3% -0,01 +23,3%

Der Goldpreis gab etwas nach, hielt aber die meisten Gewinne vom Freitag. Der schwächere Dollar und die Perspektive einer noch länger lockeren Geldpolitik hatten das Edelmetall zum Wochenausklang nach oben getrieben.

MELDUNGEN SEIT MONTAG 17.30 UHR

AFGHANISTAN

- Nach dem Abzug der US-Truppen wollen die radikalislamischen Taliban nach eigenen Angaben "gute" Beziehungen mit den USA. "Wir wollen gute Beziehungen zu den USA und der ganzen Welt haben", sagte der Taliban-Sprecher Sabihullah Mudschahid. "Wir begrüßen gute diplomatische Beziehungen mit allen."

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

August 31, 2021 01:34 ET (05:34 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.