Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Der deutsche Leitindex hat sich zum Wochenbeginn in einer sehr engen Handelsspanne bewegt. Gerade einmal knapp 50 Punkte lagen zwischen Hoch und Tief. Am Ende schloss der DAX bei 15.887 Punkten. Das ist ein Plus von 0,2 Prozent bzw. 35 Zählern. Marktidee: Cancom Die Aktie von Cancom hatte nach den Quartalszahlen vom 12. August einen Rücksetzer verkraften müssen. Davon hat sich das Papier aber längst wieder erholt. Aktuell sind die Bullen am Ruder. Aus technischer Sicht stehen jetzt gleich zwei wichtige Hürden im Fokus. Ein Sprung darüber würde Anschlusskaufsignale generieren und den Weg für drei neue Kursziele frei machen.