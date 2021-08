Damit ist der Weg frei für die Lancierung des Akne-Mittels Winlevi in den USA.Gemäss der Ende Juli bekannt gegebenen Lizenzvereinbarung wird Sun Pharma das Mittel in den USA und Kanada exklusiv vermarkten, Cassiopea wird exklusive Lieferantin sein. Voraussichtlich ab dem vierten Quartal sei das Mittel dann in den USA ...

Den vollständigen Artikel lesen ...