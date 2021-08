Am 06. April hatten wir auf eine Trading-Chance mit Apple ISIN: US0378331005 aufmerksam gemacht. Das war der Hinweis an unsere Abonnenten: "Nehmen Sie Apple wieder unter Beobachtung und steigen Sie ein, sobald es über den Widerstand geht. Sollte das der Fall sein, besteht eine gute Gewinnchance. Wer den möglichen Gewinn verstärken will, setzt das Knockout-Hebel-Zertifikat von BNP Paribas ein, dass einen Hebel von 5,16 hat. Der Abstand zum Knockout ...

