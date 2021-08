Die Immofinanz erweitert das Immobilienangebot um leistbares und nachhaltiges Wohnen und überbaut unter dem Begriff "Top on Stop" eingeschossige Retail Parks der Marke Stop Shop um damit preisgünstigen und ressourcenschonenden Wohnraum zu schaffen. Mittelfristig können laut Immofinanz so bis zu 12.000 neue Wohnungen entstehen. "Angesichts der Verknappung und Verteuerung von städtischen Grundstücken bei gleichzeitiger Wohnungsknappheit besitzen wir mit Europas größtem Netz an Retail Parks eine gewaltige Ressource. Mit Top on Stop wollen wir diese Opportunität nun optimal nutzen und damit als erfahrener Immobilienentwickler leistbaren und nachhaltigen Wohnraum anbieten und für eine verantwortungsvolle Nutzung wertvoller Bodenressourcen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...