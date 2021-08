Ahrweiler (ots) - Deutschlandweit haben die KFZ-Rockstars, ein von Robert Merz gegründetes Bündnis aus Kfz-Betrieben, zur Spendenaktion für die Hochwasserkatastrophe aufgerufen. 70 der gespendeten Fahrzeuge sollen nun vom 10. bis 12. September mit einem Autokorso ins Ahrtal gebracht werden. Die Autos wurden von Menschen in ganz Deutschland für die Flutopfer gespendet und von den KFZ Rockstars instandgesetzt.Robert Merz: "Ich bin sehr stolz, dass wir es geschafft haben so eine große Menge an Fahrzeugen zu sammeln, um die Menschen im Ahrtal zu unterstützen. Mobilität gehört zu den wichtigsten Bedürfnissen in einer solchen Situation. Ganz egal, ob sie zur Nutzung des täglichen Bedarfs genutzt wird oder um Aufräumarbeiten durchzuführen, Nachbarn zu helfen oder Helfer zu transportieren. Bei diesem Spendenaufruf war uns besonders die Transparenz der Spenden sehr wichtig - jetzt bringen wir die gespendeten Autos dorthin, wo sie gebraucht werden."Im Ahrtal angekommen sollen die Autos an die Menschen verschenkt werden, die sie am dringendsten brauchen. Außerdem können die geschenkten Autos weiterverschenkt werden, sollten sie nicht mehr benötigt werden oder vorhandene Versicherungen greifen. Die Flutkatastrophe im vergangenen Monat hat ganze Häuser, Brücken, Straßen und zehntausende Fahrzeuge zerstört. Die Hinterlassenschaften sind noch lange nicht beseitigt. Daher planen die KFZ Rockstars außerdem die Versteigerung eines alten restaurierten Cadillac. Mit dem ersteigerten Geld wollen sie neben der gespendeten Autos noch mehr für die Betroffenen der Flutkatastrophe tun."Wir wissen, dass wir nicht alle Autos ersetzen können. Allerdings helfen wir so gut wir können. Bereits bei den ersten Übergaben haben wir spüren können, dass es Menschen gibt, die für unsere Hilfe sehr dankbar sind. Unsere Arbeit ist noch nicht getan", so Robert Merz abschließend.Wer sein Fahrzeug spenden oder die Aktion anderweitig unterstützen will, kann sich mit den Details einfach unter spende@kfzrockstars.de melden.Pressekontakt:Ruben SchäferTel: 01520 4907120 (nur für Presseanfragen)redaktion@dcfverlag.deRobert Merz GmbHZimmermannstr. 712163 BerlinOriginal-Content von: KFZ Rockstars, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/153121/5007252