Oy-Mittelberg (ots) - Natürlich liegt im Trend. Das gilt längst auch für die Lippenpflege. Entsprechend groß ist inzwischen das Angebot. Doch wer genau hinsieht, wird schnell Unterschiede feststellen. So gibt es etwa beim Anteil hochwertiger Inhaltsstoffe eine große Bandbreite, aber auch bei den verwendeten Duftstoffen oder was die Nachhaltigkeit der Verpackung betrifft. Die beiden neuen Lippenpflegestifte des Bio-, Naturkosmetik- und Aromatherapie-Pioniers PRIMAVERA verbinden höchste Qualität mit konsequenter Umsetzung: Die gesamte Stifthülse besteht zu mehr als 90 Prozent aus nachwachsenden Rohstoffen. Bei den inneren Werten überzeugen sie mit wertvollem Bio-Hanfsamenöl aus regionalem Anbau, besonders nährender Cupuaçu-Butter und dem Duft unverfälschter ätherischer Öle."Die zarte Lippenhaut ist einer der sensibelsten Bereiche des menschlichen Körpers. Unsere beiden neuen Lippenpflegestifte bieten die optimale Pflege - in kompromisslos höchster Qualität", sagt Produktmanagerin Ramona Kennerknecht von PRIMAVERA.So enthält der neue Lip Balm Care & Repair für strapazierte Lippen einen sehr hohen Anteil an wertvollem kaltgepressten Bio-Hanfsamenöl. Die Trendpflanze Hanf gilt als natürlicher Beauty-Booster. Das Öl zieht schnell ein und pflegt die Haut besonders wirksam. Das liegt vor allem an der optimalen Mischung der enthaltenen mehrfach ungesättigten Fettsäuren Linolsäure und Alpha-Linolensäure im optimalen Verhältnis von 3 zu 1. Linolsäure nährt die Haut intensiv und wirkt Reizungen entgegen. Darüber hinaus enthält das Öl den Pflanzenfarbstoff Chlorophyll, der ihm auch seine typische grünliche Farbe gibt. Essenzielle Gamma-Linolensäure ist für den Stoffwechsel der Haut unverzichtbar und zeigt insbesondere bei der Regeneration der Hautstruktur positive Effekte. Das Hanfsamenöl rangiert beim PRIMAVERA-Pflegestift auf Platz zwei der sogenannten INCI-Liste, die den Anteil kosmetischer Inhaltsstoffe nach ihrem Gewichtsanteil in abnehmender Reihenfolge aufführt, und stammt von einem regionalen Anbaupartner aus Deutschland.Cupuaçu statt Sheabutter für noch mehr PflegeIm Gegensatz zu vielen Mitbewerbern im Markt für natürliche Lippenpflege verwendet PRIMAVERA in seinen Stiften keine Sheabutter, sondern Cupuaçu-Butter, die als besonders nährend und pflegend gilt. Im Lip Balm Care & Glow ist die Butter des Malvengewächses aus Brasilien, dessen Früchte auch als "weißer Kakao" bezeichnet werden, enthalten. Die Butter ist insgesamt leichter auf der Haut als Sheabutter und hat zusätzlich einen angenehmen Eigengeruch. Im Lip Balm Care & Repair ist darüber hinaus Bio-Rizinusöl verarbeitet, das den Lippen einen natürlichen Glanz schenkt. Bio-Jojobaöl gehört in die Rezeptur beider Lippenpflegestifte, da dieses Pflegeöl schützend und stärkend auf die Haut wirkt.Beerenwachs für weiches Auftragen und natürliche Öle für den DuftAls vegane Alternative zum Bienenwachs kommt im Lip Balm Care & Glow Beerenwachs aus Wildsammlung zum Einsatz, das aus der Fruchtschale des Lacksumachs, eines Baumes, gewonnen wird. Es sorgt für ein angenehmes Gefühl beim Auftragen. Der natürliche Rosé-Farbschimmer des Pflegestifts stammt unter anderem von einem Radieschenwurzelextrakt.Auch die angenehme Duftnote beider Lippenpflegestifte ist zu 100 Prozent natürlichen Ursprungs. So verdankt der Lip Balm Care & Repair seinen fruchtig-frischen Duft den hochwertigen ätherischen Ölen von Bio-Zitrone und Bio-Litsea - und sorgt damit neben gepflegten Lippen auch für gute Laune. Im Lip Balm Care & Glow verzaubern Bio-Rose und fruchtigen Bio-Mandarine die Sinne.Nachhaltig durch und durchAuch bei der Verpackung punktet Bio-Pionier PRIMAVERA mit Konsequenz. Die gesamte Primärverpackung, also Hülse, Innenteil und Drehfuß, besteht zu mehr als 90 Prozent aus nachwachsenden Rohstoffen. Das neue und laut Hersteller hier erstmals eingesetzte Material heißt Green PE und wird aus Zuckerrohr gewonnen. Das Papier des Blisters stammt aus nachhaltiger Forstwirtschaft. Die gesamte Verpackung ist vollständig recycelbar.UNTERNEHMENFür PRIMAVERA LIFE sind seit 35 Jahren die Liebe zur Natur und der Respekt für Mensch und Umwelt feste Grundsätze in der Unternehmenskultur. Als führender Hersteller und Anbieter von 100 % naturreinen ätherischen Ölen und hochwertiger zertifizierter Bio- & Naturkosmetik bestimmen ökologisches Denken und nachhaltiges Handeln das durchweg "grüne" Geschäftskonzept. So zählen internationale CSR-Projekte (=Corporate Social Responsibility) zum festen Bestandteil der Unternehmensphilosophie. Das Traditionsunternehmen mit Sitz in Oy-Mittelberg im Allgäu befolgt ethische Geschäftspraktiken, zahlt Anbaupartnern und Lieferanten faire Preise, unterhält langfristige Beziehungen zu ihnen und unterstützt die Weiterbildungsmöglichkeiten seiner Kooperationspartner mit dem Ziel, die Qualität seiner Produkte ständig zu verbessern.PRIMAVERA LIFE stellt höchste Ansprüche an die Qualität und Reinheit aller verwendeten Rohstoffe, an die Nachhaltigkeit des Anbaus und der Weiterverarbeitung. Das Unternehmen verwendet Rohstoffe aus vornehmlich kontrolliert biologischem Anbau und unterstützt aktiv 17 biologische Anbauprojekte weltweit, die Artenschutz und Felderwirtschaft betreiben, chemiefreie Schädlingsbekämpfungs- und Düngemittel verwenden und keine Gentechnik einsetzen. Synthetische Zusätze und Mineralöle kommen nicht in Frage. Die naturreinen Rezepturen bestehen aus vorwiegend biologischen Inhaltsstoffen und werden in pflanzengerechten Verfahren ausschließlich mit Lebensmittel-Emulgatoren, pflanzlichen Konservierungsstoffen und natürlichen Duft- und Farbstoffen hergestellt. Alle Rezepturen werden nicht nur direkt am Firmenstandort Oy-Mittelberg entwickelt, sondern auch sämtliche Produkte dort produziert. Um die Ressourcen der Erde zu schonen, sind bei PRIMAVERA die Verpackungen auf ein Minimum reduziert. Wann immer möglich, wird auf Beipackzettel und Umkartons verzichtet.Qualitätssiegel - Unsere Qualität wird durch unabhängige, weltweit gültige Siegel bestätigt:https://www.primaveralife.com/qualitaet/primavera-qualitaetDie PRIMAVERA Produkte sind im Bio- und Reformhaushandel, in Apotheken, in Naturkosmetikfachgeschäften, in Kosmetikinstituten, Spas, ausgesuchten Drogerien und Parfümerien erhältlich. 