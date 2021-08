DJ Prosus kauft indische Zahlungsplattform Billdesk für 4,7 Mrd USD

AMSTERDAM (Dow Jones)--Die Naspers-Tochter Prosus verstärkt sich im Bereich digitale Zahlungssysteme in Indien. Wie Prosus mitteilte, wird PayU, das Zahlungsverkehrs- und Fintech-Geschäft von Prosus, für 4,7 Milliarden US-Dollar das indische Unternehmen Billdesk, eine Zahlungsplattform, übernehmen. Verkäufer ist die IndiaIdeas.com Ltd. Eine entsprechende Vereinbarung sei zwischen PayU und den Billdesk-Anteilseignern erreicht worden, so die Prosus NV.

Durch die geplante Übernahme werde PayU, das bereits in mehr als 20 Wachstumsmärkten tätig sei, zu einem der weltweit führenden Anbieter von Online-Zahlungen nach Gesamtzahlungsvolumen.

PayU India und Billdesk betreiben den weiteren Angaben zufolge komplementäre Geschäftsbereiche in der indischen digitalen Payment-Branche. Gemeinsam wollen beide Unternehmen jährlich 4 Milliarden Zahlungsvorgänge abwickeln, das Vierfache des derzeitigen PayU-Niveaus in Indien.

Die Transaktion muss noch von der indischen Wettbewerbskommission genehmigt werden.

Mit der Transaktion beläuft sich Prosus' Investition in Indiens Tech-Unternehmen auf mehr als 10 Milliarden Dollar. Darunter sind Unternehmen wie Citruspay, Paysense und Wibmo.

