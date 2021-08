Zürich (awp) - Die Schweizer Börse wird am Dienstag leicht im Plus erwartet. Nach dem sehr ruhigen Wochenauftakt mit sehr tiefen Volumina wagten sich wieder vermehrt Käufer an den Markt zurück, meinen Händler. Für grössere Bewegungen fehlten jedoch die Impulse. Denn nach dem Notenbanker-Treffen in Jackson Hole von letzter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...